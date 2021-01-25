В Новотитаровской 21-летний водитель сбил 18-летнего пешехода

В Новотитаровской 21-летний водитель сбил 18-летнего пешехода

В Новотитаровской 21-летний водитель сбил 18-летнего пешехода

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5 часов назад Газета РВСДинской районДТП в НовотитаровскойДТП с Динском районеНовости Динского районаНовотитаровская

По предварительным данным, установлено следующее.

23 января в 17.51 водитель ВАЗ-21144 не выбрал безопасную скорость движения и сбил девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Необходимо сбросить скорость и предоставить преимущество в движении людям, которые намерены перейти проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всем пешеходам в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы»,   призывает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.

Комментарии

Гость
Гость 3 часа назад

Если бы еще все водители знали ПДД ...

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