В Новотитаровской 21-летний водитель сбил 18-летнего пешехода

По предварительным данным, установлено следующее.

23 января в 17.51 водитель ВАЗ-21144 не выбрал безопасную скорость движения и сбил девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Необходимо сбросить скорость и предоставить преимущество в движении людям, которые намерены перейти проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всем пешеходам в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы», – призывает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.