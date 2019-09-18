В Новотитаровской автомобиль снес столб и обесточил дома

В ночь на 18 сентября в станице Новотитаровской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и сбил опору ЛЭП. В результате было нарушено электроснабжение станицы.

Специалистами Краснодарских электросетей в оперативном режиме было восстановлено электроснабжение.

Энергетики призывают водителей автотранспортных средств к строгому соблюдению ПДД и быть предельно внимательными в охранной зоне энергообъектов.



Телефон горячей линии "Кубаньэнерго": 8 (800) 100-15-52.