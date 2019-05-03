В Новотитаровской дети на Пасху звонили в колокола

На праздник Христово Воскресение в Динской районной благотворительной общественной организации поддержки семей "ДариДобро" уже 3 года как сложилась традиция вместе с подопечными семьями ходить в храм Андрея Первозванного ст.Новотитаровской на освящения куличей.

"Друг друга поздравляем с Христовым Воскресением. Мы все дружно поднимаемся в колокольню и звоним в колокола, оповещая всех: Христос Воскрес, Воистину Воскрес! В этом году нас было 73 человека", - рассказывает председатель организации Нина Мищенко.







