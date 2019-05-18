В Новотитаровской два брата подрались с сотрудниками ДПС

В январе 2019 года в станице Новотитаровской произошел инцидент.

Как сообщили «РВС», сотрудники ДПС остановили автомобиль. Когда попросили документы, то заметили, что водитель пьян.

Мужчина резко надавил на педаль газа и попытался скрыться. Подъехал к своему дому, открыл ворота, заехал во двор. В это время правоохранители вели погоню.

Нерадивый водитель попытался закрыть ворота. Полицейские начали говорить с ним, но он набросился с кулаками.

В этот момент из дома выбежал родной брат водителя, что называется, в нижнем белье и ввязался в драку. Он тоже был в нетрезвом состоянии.

Сотрудники получили побои, им испортили форму, но они все же усмирили нарушителей.

Как рассказал журналисту «РВС» заместитель прокурора Николай Рафиков, прокурором Динского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителей станицы Новотитаровской, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Предварительным следствием установлено, что в январе 2019 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пер. Коккинаки ст. Новотитаровской Динского района применили насилие в отношении сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Динскому району, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей.

Материалы уголовного дела направлены в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Нарушителям выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчины свою вину не признают.