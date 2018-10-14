Фото: gs-sochi.ru
В Новотитаровской электрики проводят замену трансформатора
С 8 по 30 октября филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети проводят замену силового трансформатора Т-1 на подстанции 35кВ «Титаровская» с мощности 4 МВА на 10 МВА.
На время ремонта нагрузка будет перезапитана по распределительной сети 10 кВ, снизится надежность электроснабжения потребителей станицы. В случае необходимости жителей призывают использовать резервные источники питания.
Выполнение вышеуказанных работ необходимо для обеспечения надежного электроснабжения потребителей станицы Новотитаровской в осенне-зимний период.
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