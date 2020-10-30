В Новотитаровской и Динской начали строить спортобъекты (видео)

В Новотитаровской начато строительство малобюджетного спортивного комплекса.

Появится он на участке на улице Широкой, 48а.

Прошлое

У территории на этой улице целая история.

На ней чего только не было: и храм, и Дом культуры, и ночной клуб.

В 2017 году в «РВС» опубликован цикл статей о заброшенном здании ДК и об огромной площади вокруг него.

Жителей и гостей станицы тогда волновало его полуразрушенное состояние: обрушенная крыша после пожаров (а они там случались довольно часто), выбитые окна, разрисованные баллончиком стены. Вокруг все заросло травой, там постоянно собиралась молодежь и люди, ведущие асоциальный образ жизни. И это все происходило рядом с образовательным учреждением – школой № 35.

Потом стало известно, что на площади опять возведут храм.

Однако не всех местных устроила эта новость. Тему активно обсуждали под публикациями, комментарии на сайте «РВС» сохранились до сих пор (см. по ссылкам ниже). Люди писали:

«Третий храм в станице. Что, двух мало? А что в станице есть для молодежи? Ничего. На строительство бассейна рядом с той же школой денег нет, а на храм есть?»

«Я тоже не понимаю, с какой целью строить храм, если реально нет бассейна».

«Лучше молодежь развивать. Не нужен нам ещё один храм, постройте лучше бассейн».

«Лучше бы детишкам бассейн построили. По деньгам то же самое будет, а пользы в разы больше».

В 2018 году в своем личном аккаунте тогда действующий глава районной администрации Сергей Пономарев объявил о готовности проекта планировки территории земельных участков в станице Новотитаровской на улице Широкой, 48, 48а, 48б. Согласно ему, около школы № 35 появятся храм, детская площадка, спорткомплекс и плавательный бассейн.

Проект планировалось воплотить в жизнь до 2022 года.

Настоящее

Сегодня известно, что пока там, на площади 0,8 га, появится спортивный комплекс.

15 октября заключен контракт на строительно-монтажные работы. Подрядная организация – ООО «Фирма Каскад Плюс». Срок – до 31 августа 2021 года.

На объекте уже установили временное ограждение, вырубили зеленые насаждения и разработали котлован.

По данным районной администрации, в здании будет два этажа. Пропускная способность – 24 человека в смену при четырехсменных занятиях в 3 часа. Предусмотрено оборудование для занятий гандболом, волейболом, баскетболом, теннисом, борьбой и мини-футболом.

Еще один спорткомплекс в районе

Спортивный объект также начали строить и в Динской на улице Тельмана, 139/1.

Контракт заключили с подрядной организацией ООО «СоюзСтройЮг».

Стоимость реализации – более 90 миллионов рублей.

До конца 2020 года планируется выполнить демонтажные и земляные работы, подготовить площадку для строительства, выполнить инженерную подготовку территории, установить канализационно-насосную станцию, заложить фундамент и монолитные железобетонные конструкции.

Срок – 3-й квартал 2021 года.

Ранее о данных объектах в своем отчете за 2019 год сообщил глава Динского района Евгений Пергун.