В Новотитаровской избили защитника Деда Мороза

В канун Нового года в Новотитаровской Дед Мороз попал под горячую руку хмельной компании. Об этом в редакцию «РВС» сообщил товарищ главного праздничного героя Владимир. Он же занимался продвижением рекламы Деда Мороза. Как сообщил мужчина, его приятель Дмитрий не первый год подрабатывает поздравлениями. Они вместе подъехали к домовладению Дмитрия, возле которого стояла компания мужчин. Владимир увидел, что началась потасовка, и вступился за приятеля. Выясняя отношения, участники конфликта перебрались в жилище Деда Мороза, где устроили беспорядок. По словам обратившегося, уходя, незваные гости прихватили с собой колбасу и выпивку. Защитник Деда Мороза получил телесные повреждения, с чем и обратился к полицейским. Побои зафиксированы экспертом.

На днях Владимиру позвонил неизвестный и, представившись участковым, сообщил, что скоро будет суд. Обещал еще раз позвонить накануне заседания. Мужчина обеспокоен, что ему не присылают никаких повесток, и считает, что его права нарушены.

«РВС» направила запрос по данной ситуации в правоохранительные органы. Также мы связались с другим участником инцидента. Дед Мороз Дмитрий претензий ни к кому не имеет. Он рассказал журналисту «РВС» о том, что с незваными гостями раньше его связывали приятельские отношения, они были вхожи к нему в дом. Общение закончилось после неприятной истории. Имеют ли эти люди отношение к случившемуся с мужчиной, так и осталось загадкой. Но дружба кончилась.

С участниками предновогоднего конфликта он все вопросы уладил.

«Просто кто-то сказал им, что я негодяй, и они пришли узнать, так ли это», – пояснил мужчина.

В инцидент между своим защитником и бывшими приятелями Дмитрий не вмешивается. А весной и вовсе планирует уехать на Дальний Восток по программе «Дальневосточный гектар». Во время его отсутствия за пристанищем Деда Мороза в Новотитаровской будет присматривать его товарищ Владимир.