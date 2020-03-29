В Новотитаровской легковой автомобиль врезался в грузовик

26 марта примерно в 21.40 в Новотитаровской произошло ДТП.

Водитель авто "Лада Гранта" ехал по ул. Крайней, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в стоящее транспортное вредство ДАФ.

В результате ДТП пострадал водитель "Лады", он получил телесные повреждения.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны. Не рискуйте своей жизнью, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения", - призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.



