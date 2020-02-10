В Новотитаровской может появиться новое здание поликлиники
На 70 сессии районного Совета депутатов, которая прошла 7 февраля в Доме культуре, отдельно выделили сферу здравоохранения.
Глава муниципалитета Евгений Пергун отметил, что основной задачей, стоящей перед этой отраслью, является улучшение медицинского обеспечения населения.
В своем выступлении среди достижений в 2019 году он назвал:
- Центр амбулаторной онкологической помощи больным. Теперь люди могут пройти там курсы химиотерапии и лечение специальными препаратами.
- Пять новых коек для пожилых людей на базе круглосуточного стационара Динской ЦРБ.
- Круглосуточный терапевтический стационар в Старомышастовской участковой больнице.
- Офис врача общей практики на хуторе Карла Маркса. В 2020 году планируется начать строительство здания аналогичной амбулатории в поселке Агроном.
- Компьютерный томограф.
Исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев дополнил в своем выступлении, что основной заботой продолжает оставаться материально-техническое оснащение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Вся информация о потребности в строительстве новых ФАП передана в Минздрав России.
“Надеемся, что с началом действия федеральной программы с июля 2020 года ситуация изменится. Я имею в виду выделение земельных участков для размещения модульных зданий ФАП с возможностью прокладки к ним инженерных коммуникаций. Уже определены участки для размещения фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Зарождение и Дальнем”.
Сергей Чикишев отметил, что материально-техническое состояние большинства наших подразделений удовлетворительное, за исключением здания Новотитаровской районной больницы.
Особенно в Новотитаровской поликлинике, которая совершенно не вписывается в условия современных требований к работе поликлиник с учетом близости к Краснодару и постоянно растущим населением. Капитальный ремонт уже не может решить проблему с размещением там специалистов и обеспечить комфортные условия нашим пациентам. Поэтому направлена заявка на строительство нового здания, которое могло бы вместить поликлинику для обслуживания взрослого и детского населения, а также женскую консультацию. Заявка Министерством здравоохранения была принята.
В целом, как он отметил, в 2019 году на проведение ремонтных работ из краевого бюджета выделено более 28 млн рублей. Израсходовано более 11 млн рублей. Остаток средств перешел в финансирование текущего года.
За счет собственных средств больницы проведены ремонтные работы на сумму более 1 млн рублей.
В 2019 году было принято решение о переводе детской поликлиники в женскую консультацию. Как отметил и. о. главврача Динской ЦРБ, капитальный ремонт активно продолжается. Общая сумма средств составляет 31,5 млн рублей.
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