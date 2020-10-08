В Новотитаровской мусоровоз влетел в отбойник возле сквера

Сегодня, 8 октября, жители Новотитаровской стали присылать фотографии мусоровоза, который врезался в отбойник. Люди писали о том, что это случилось прямо возле нового сквера на Ейском шоссе, где есть детская площадка. По их мнению, необходимо сделать более надежную защиту на этом участке, ведь на площадке играют дети.

Мы обратились в ГИБДД, чтобы узнать обстоятельства аварии.

Там сообщили, что ДТП произошло на 11-м километре автодороги "г. Краснодар - г. Ейск". Водитель автомобиля МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Газель" и допустил с ним столкновение, после чего отлетел в отбойник. В результате ДТП никто не пострадал.

"Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки", – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.