В Новотитаровской мужчина убил одного и ранил двух человек

Вечером 1 февраля в Новотитаровской трое мужчин и женщина распивали алкогольные напитки на территории крестьянско-фермерского хозяйства, где они трудились неофициально.

Во время застолья один из них начал ссориться с остальными. В итоге он ударил ножом в живот 42-летнего оппонента, затем этим же ножом нанес удар в грудь 24-летней девушке. Но и это его не остановило, следующей жертвой стал 31-летний мужчина, которого он ударил в грудь тем же орудием. Первым двум удалось сбежать, последний скончался на месте.

42-летнему мужчине и девушке вовремя оказали медпомощь, именно поэтому они остались живы.

Следственный отдел по Динскому району СКР по краю возбудил дело в отношении 40-летнего уроженца Ростовской области. Его подозревают в убийстве 31-летнего знакомого и покушении на убийство еще двоих.

Мужчину уже задержали, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – заключения под стражу.

“По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается”, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.