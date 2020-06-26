Мужчины предотвратили убийство щенка. История той ночи и последствия

В редакцию “РВС” массово начала поступать информация о том, как в Новотитаровской женщина пыталась убить щенка.

Мы нашли первоисточник и связались с ним, чтобы узнать подробности.

24 июня Эдуард приехал в гости из Краснодара в станицу к своему другу Сергею.

Ближе к ночи, около 22 часов, мужчины находились на улице в районе гаража. Как вдруг услышали, по словам Эдуарда, пронзительный животный крик.

Побежали к месту, откуда он раздавался.

“Мы увидели, как женщина, посадив щенка на бак, режет ножом ему горло. Подбегаем к ней, кричим: “Что ты делаешь?!” Она повернулась, видно, что была пьяная, и говорит: “Он меня своим лаем и визгом достал!” Развернулась и ушла. Подходим к щенку, видим, как у него из горла хлещет кровь. Глаза бешеные. В жизни, наверное, не забуду этих глаз. Оказывается, она начала расправляться с ним еще в подъезде. Дети его прикормили, он в нем жил, что ли. Кровищи и там полно.

Но самое страшное, я узнал, что эта женщина является медицинской сестрой в отделе хирургии в Новотитаровской районной больнице № 1”, – рассказал подробно Эдуард.

О последнем факте ему стало известно от друга.

После случившегося в тот день была сразу вызвана полиция.

“РВС” направит запрос, чтобы узнать о результатах проверки.

По словам мужчины, благо, что в соседнем доме живет ветеринарный врач, она оперативно оказала щенку помощь. Сейчас он уже начинает потихоньку есть.

И хорошо, что в то время суток они оказались рядом.

“Она не успела его убить. Когда мы ее окликнули, сразу перестала резать”, – вспоминает Эдуард.

Очевидцев случившегося ситуация повергла в шок. Так просто закрывать глаза на произошедшее они не собираются. Будут разбираться в суде. Хотят привлечь внимание общественности. Не позволить женщине уйти от ответственности.

В качестве доказательства в редакцию прислали телефонный разговор, где медицинская сестра признается в сделанном.

Журналист “РВС” попыталась с ней связаться, но та сообщила, что не может разговаривать.



