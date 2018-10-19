В Новотитаровской на переходе сбили мужчину. Он остался без ноги

Это ДТП случилось утром 15 октября 2018 года на дороге Калининская – Новотитаровская. Водитель Toyota Corolla, двигаясь из Нововеличковской в сторону автодороги Краснодар – Ейск, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на мужчину 1952 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу справа налево (по ходу движения автомобиля).

Последнего госпитализировали в Динскую ЦРБ.

Как стало известно «РВС», медики были вынуждены ампутировать мужчине ногу.