В Новотитаровской на свадьбе мужчина выстрелил в гостя
Инцидент произошел 23 сентября. Во время торжества между двумя гостями произошел конфликт. Как оказалось, у одного из них был при себе травматический пистолет. Он достал его и выстрелил своему оппоненту в живот.
Пострадавший не получил серьезных травм, ранение было не проникающим. Он доставлен в Динскую ЦРБ.
«По данному факту проводится проверка», – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Динскому району.
Комментарии
А массовые мероприятия в период роста коронавируса разрешены?
А это надо брать!Спасибо!