В Новотитаровской на свадьбе мужчина выстрелил в гостя

В Новотитаровской на свадьбе мужчина выстрелил в гостя

В Новотитаровской на свадьбе мужчина выстрелил в гостя

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12 дней назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяСвадьбаСтрельба на свадьбе

Инцидент произошел 23 сентября. Во время торжества между двумя гостями произошел конфликт. Как оказалось, у одного из них был при себе травматический пистолет. Он достал его и выстрелил своему оппоненту в живот.

Пострадавший не получил серьезных травм, ранение было не проникающим. Он доставлен в Динскую ЦРБ.

«По данному факту проводится проверка», – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Динскому району.

Комментарии

Гость
Гость 12 дней назад

А массовые мероприятия в период роста коронавируса разрешены?

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Apple iPhone
Apple iPhone 3 дня назад

А это надо брать!Спасибо!

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