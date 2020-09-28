В Новотитаровской на свадьбе мужчина выстрелил в гостя

Инцидент произошел 23 сентября. Во время торжества между двумя гостями произошел конфликт. Как оказалось, у одного из них был при себе травматический пистолет. Он достал его и выстрелил своему оппоненту в живот.

Пострадавший не получил серьезных травм, ранение было не проникающим. Он доставлен в Динскую ЦРБ.

«По данному факту проводится проверка», – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Динскому району.