В Новотитаровской неизвестный испортил автомобили

Сегодня утром, 25 апреля, жители станицы Новотитаровской рано утром увидели, что их автомобили испорчены. История произошла в переулке Новотитаровском, где подряд были припаркованы четыре машины.

Один из владельцев вышел из дома, чтобы отправиться на работу, но его встретило авто в каких-то пятнах, он попытался оттереть их, но вслед за пятнами начала исчезать краска.

Подобная находка ожидала и других автовладельцев, у двоих из них повреждения были весомее, чем у остальных.

«Видимо, какая-то кислота, потому что слезла краска», - заключил один из них.

Известно, что пострадавшие обратились в полицию. «РВС» направит в ОМВД по Динскому району официальный запрос по данному делу.



