В Новотитаровской ограбили дом пока жильцы спали
На этой неделе в станице Новотитаровской вновь распространились слухи об ограблении частного дома 8 августа.
Насколько я знаю, владельцы домовладения лишь недавно переехали сюда из другого региона, купили здесь жилье. Во время кражи они мирно спали, может злоумышленники распылили газ, утверждать не могу. Хорошо хоть люди не пострадали.
Какой ущерб нанесен владельцам он не знает.
Пресс-служба ОМВД по Динскому району подтвердила факт совершения кражи из домовладения. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, в этом поселении то и дело возникают разговоры о подобных преступлениях. Так, с 5 на 6 января во время отсутствия семьи в их дом проникли непрошеные гости и вынесли все, вплоть до нового постельного белья.
В июне 2017 года также были зафиксированы квартирные кражи. Тогда жители рассказывали, что злоумышленники выносили бытовую технику из домов и квартир.
Как обезопасить себя от квартирной кражи?
Не стоит демонстрировать свой достаток, рассказывать о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора. Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь.
Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых Вы можете встретить около Вашего дома, в Вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли. Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок.
При обнаружении кражи:
не входите в квартиру;
срочно вызовите полицию;
наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.
Если Вы увидите подозреваемых и у Вас нет возможности задержать их, не подвергая опасности себя и соседей, постарайтесь запомнить их приметы, одежду, номер автомашины, направление следования. Все это сообщите прибывшему наряду полиции.
Если Вы застали преступников в своей квартире:
не входите в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка;
обратитесь за помощью к соседям и вызовите полицию;
блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке, не подвергая себя и соседей опасности.
Если Вы находитесь дома и слышите, что дверь Вашей квартиры открывают ключом или взламывают:
попытайтесь блокировать дверь мебелью и другими подручными средствами;
постарайтесь вызвать полицию;
криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих;
при нападении пользуйтесь предоставленным вам Законом правом на необходимую оборону.
Как предупредить квартирную кражу:
Все шпингалеты, защелкивающиеся устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться. По возможности установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии). Эффективны для защиты и металлические ролл-ставни. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Никогда не открывайте дверь, не убедившись, кто за ней находится.
Установите прочные двери. Дверь должна открываться наружу, и быть покрыта металлом, короб двери и сама дверь должны быть оборудованы противосъемными штырями. Замков должно быть не менее двух, и желательно разных систем. Хотя бы одно из запорных устройств двери должно быть с особо прочным штырем. Оборудуйте дверь цепочкой, глазком и щеколдой. Иногда имеет смысл оборудовать дверь замком, открывающимся с брелока. Вынимайте или поручайте родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго. При длительных отъездах поставьте автомат на периодическое включение света или поручайте знакомым включать свет в квартире. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.
Знайте, что преступники, чаще всего, проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Кроме того, избегайте приобретения вещей с рук у случайных людей. Эти вещи могут быть крадеными.
ОМВД России по Динскому району призывает граждан быть внимательными к сохранности своего жилья, всегда оказывать содействие полиции в раскрытии квартирных краж.
Если Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, звоните в дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району: 8(86162)6-15-94 или по телефону 102/112.
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