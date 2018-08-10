В Новотитаровской ограбили дом пока жильцы спали

Какой ущерб нанесен владельцам он не знает.

Пресс-служба ОМВД по Динскому району подтвердила факт совершения кражи из домовладения. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, в этом поселении то и дело возникают разговоры о подобных преступлениях. Так, с 5 на 6 января во время отсутствия семьи в их дом проникли непрошеные гости и вынесли все, вплоть до нового постельного белья.

В июне 2017 года также были зафиксированы квартирные кражи. Тогда жители рассказывали, что злоумышленники выносили бытовую технику из домов и квартир.

Как обезопасить себя от квартирной кражи?

Не стоит демонстрировать свой достаток, рассказывать о своих доходах и приобретениях даже близким знакомым, которые сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора. Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь.

Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых Вы можете встретить около Вашего дома, в Вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они пришли. Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок.

При обнаружении кражи:

не входите в квартиру;

срочно вызовите полицию;

наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.

Если Вы увидите подозреваемых и у Вас нет возможности задержать их, не подвергая опасности себя и соседей, постарайтесь запомнить их приметы, одежду, номер автомашины, направление следования. Все это сообщите прибывшему наряду полиции.

Если Вы застали преступников в своей квартире:

не входите в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка;

обратитесь за помощью к соседям и вызовите полицию;

блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке, не подвергая себя и соседей опасности.

Если Вы находитесь дома и слышите, что дверь Вашей квартиры открывают ключом или взламывают:

попытайтесь блокировать дверь мебелью и другими подручными средствами;

постарайтесь вызвать полицию;

криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих;

при нападении пользуйтесь предоставленным вам Законом правом на необходимую оборону.

Как предупредить квартирную кражу:

Все шпингалеты, защелкивающиеся устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться. По возможности установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии). Эффективны для защиты и металлические ролл-ставни. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Никогда не открывайте дверь, не убедившись, кто за ней находится.

Установите прочные двери. Дверь должна открываться наружу, и быть покрыта металлом, короб двери и сама дверь должны быть оборудованы противосъемными штырями. Замков должно быть не менее двух, и желательно разных систем. Хотя бы одно из запорных устройств двери должно быть с особо прочным штырем. Оборудуйте дверь цепочкой, глазком и щеколдой. Иногда имеет смысл оборудовать дверь замком, открывающимся с брелока. Вынимайте или поручайте родственникам, друзьям, соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго. При длительных отъездах поставьте автомат на периодическое включение света или поручайте знакомым включать свет в квартире. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.

Знайте, что преступники, чаще всего, проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая вопросы. Кроме того, избегайте приобретения вещей с рук у случайных людей. Эти вещи могут быть крадеными.

ОМВД России по Динскому району призывает граждан быть внимательными к сохранности своего жилья, всегда оказывать содействие полиции в раскрытии квартирных краж.

Если Вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, звоните в дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району: 8(86162)6-15-94 или по телефону 102/112.



