В Новотитаровской от столкновения машину отбросило в столб

В Новотитаровской 17 февраля в 13 часов 45 минут на улице Ленина произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Додж-Нитро», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество двигающемуся автомобилю «Ниссан» и столкнулся с ним.

«Ниссан» отбросило к столбу ЛЭП.

В результате ДТП пострадала водитель «Ниссана», она получила ушиб мягких тканей лица, ушиб левой голени, доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ. В этом же автомобиле пострадал несовершеннолетний пассажир. У него ушиб мягких тканей шеи. Доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и предельно осторожны на дорогах. Перевозите детей только при помощи детских удерживающих устройств, соблюдайте скоростной режим, исключите резкие маневры, помните о детской безопасности. От ваших действий зависит жизнь и здоровье вашего ребенка», – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.



