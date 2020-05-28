В Новотитаровской отец убил сына за то, что тот слишком много ел

В Новотитаровской пенсионер убил сына за то, что тот слишком много ел. Возбуждено уголовное дело.

Ситуация произошла 19 мая. Мужчины 65 и 45 лет, проживающие по ул. Нахимова, по версии следствия вечером употребляли алкоголь. Отец начал упрекать сына в чрезмерном употреблении еды, после чего между ними началась драка. Пенсионер ударил родственника ножом в грудь.

Врачей и правоохранителей вызвали знакомые, которые после случившегося пришли домой к семье. Отец сам сообщил о происходящем. Смерть потерпевшего, как установили медики, наступила в результате колото-резаного ранения.

Сейчас пожилой мужчина находится под стражей. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.