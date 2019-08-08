В Новотитаровской открылся кондитерский цех по производству печенья

8 августа состоялось торжественное открытие нового кондитерского цеха в Новотитаровской. На предприятии планируется создавать печение и прочие кондитерские изделия.

Готовились к этому событию два года. При поддержке администрации Динского района многие юридические вопросы были решены без осложнений, и теперь на территории Новотитаровской появился кондитерский цех. Он оснащен современным оборудованием по производству кондитерских изделий и предоставляет району рабочие места в размере 50-ти вакансий. По словам руководства цеха, в дальнейшем эту цифру планируется приумножить, развивая производство. Пока на предприятии трудится 14 человек, но в скором времени персонал будет увеличиваться. Сейчас производство выпускает печенье, состав которого варьируется от уникальных разработок кондитеров до классических изделий.

На открытии цеха присутствовал глава Динского района Евгений Пергун, который выразил благодарность инвесторам и заявил, что Динской район открыт для экономического продвижения. Также на мероприятии присутствовали врио руководителя департамента инвестиций Кубани Виталий Воронов, председатель совета депутатов Динского района Юрий Ильченко и глава Новотитаровской Сергей Кошман. Гостям провели экскурсию по цеху, показали принцип работы производства и угостили готовыми кондитерскими изделиями. Представители власти высоко оценили амбиции производства и пожелали удачи руководству в дальнейшей работе.