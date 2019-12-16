Фото: администрация Динского района.
В Новотитаровской отремонтируют переезд
Аварийные ремонтные работы специалисты ОАО «РЖД» будут производить на участке железнодорожного переезда 1599 км направления «Титаровка-Витаминный».
Начнется ремонт на улице Луначарского в станице Новотитаровской 20 декабря 2019 года в 8.00.
Проведут полное вскрытие и восстановление резинокордового настила в границах переезда и заменят устройства ограждения.
Будет закрыта одна полоса движения транспорта.
Завершить работы планируется 31 декабря 2019 года.
Местные жители уже встревожены тем, что образуются огромные заторы и путь домой надолго затянется по времени, о чем они сообщили в «РВС».
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