В Новотитаровской построили детскую площадку. Будет и в Южном
В Новотитаровском сельском поселении завершилось строительство детской площадки.
Напомним, оно началось в мае этого года.
Находится социальный объект на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской. Подрядная организация – ООО «Альфа».
На территории размещены карусели, качели, горки. Установлены лавочки и урны. Есть резиновое и плиточное покрытие.
На работы выделены средства:
- из федерального бюджета – 7 млн 282 тыс. 490,76 руб.
- из краевого – 303 тыс. 457,2 руб.
- из местного – 937 тыс. 589,99 руб.
Находится площадка возле газовой подстанции. Родителей первое время волновал вопрос, насколько это безопасно.
Администрация Новотитаровской уже отвечала, что работы провели в соответствии с соблюдением действующих норм и правил, получено положительное заключение государственной экспертизы.
На сегодняшний день в Динском районе строится еще одна детская спортивная игровая площадка. В Южно-Кубанском сельском поселении.
Находится она между улицами Спортивной и Молодежной.
Как сообщает районная администрация, Южному как победителю конкурса по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований Краснодарского края выделено 1,7 миллиона рублей из краевого бюджета.
«В текущем году свои идеи в работу по отбору проектов предложили жители улиц поселка, территориально входящих в ТОС № 1. Для подготовки площадки к ремонту местные жители организовали субботник, очистили от сорной растительности прилегающую территорию, демонтировали старое спортивное оборудование», – отметили в ведомстве.
На площадке будут турники, качели, баскетбольные, футбольные и волейбольные комплексы.
Работы планируют завершить до конца текущего года.
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