В Новотитаровской появятся храм, спорткомплекс и бассейн

Свершилось то, чего так долго ждали: распланировали территорию бывшего Дома культуры в станице Новотитаровской. В октябре прошлого года стало известно, что вскоре на месте заброшенного здания появится храм. Но тогда часть населения стала возмущаться: церкви в станице есть, а вот мест для детского досуга практически нет. Некоторые писали, что на территории необходимо построить дом культуры, другие – спорткомплекс, третьи желали бы видеть и то, и другое.

22 марта в своем личном аккаунте глава районной администрации Сергей Пономарев объявил о готовности проекта планировки территории земельных участков в станице Новотитаровской на улице Широкой. Согласно ему, около школы № 35 появятся храм, детская площадка, спорткомплекс и плавательный бассейн.

Проект планируют воплотить в жизнь до 2022 года. Спортивный комплекс размером 14х25 метров и плавательный бассейн на 6 дорожек будут проектировать уже в этом году, на следующий год, 2019-й, запланировано строительство.

Территория бывшего Дома Культуры в станице Новотитаровской.



