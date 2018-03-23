В Новотитаровской появятся храм, спорткомплекс и бассейн

В Новотитаровской появятся храм, спорткомплекс и бассейн

В Новотитаровской появятся храм, спорткомплекс и бассейн

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4 дня назад Бассейн в НовотитаровскойДинской районДом КультурыНовости Динского районаНовотитаровскаяСпорткомплекс в НовотитаровскойТерритория бывшего дома культуры в НовотитаровскойХрам в Новотитаровской

Свершилось то, чего так долго ждали: распланировали территорию бывшего Дома культуры в станице Новотитаровской. В октябре прошлого года стало известно, что вскоре на месте заброшенного здания появится храм. Но тогда часть населения стала возмущаться: церкви в станице есть, а вот мест для детского досуга практически нет. Некоторые писали, что на территории необходимо построить дом культуры, другие – спорткомплекс, третьи желали бы видеть и то, и другое.

22 марта в своем личном аккаунте глава районной администрации Сергей Пономарев объявил о готовности проекта планировки территории земельных участков в станице Новотитаровской на улице Широкой. Согласно ему, около школы № 35 появятся храм, детская площадка, спорткомплекс и плавательный бассейн.

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Проект планируют воплотить в жизнь до 2022 года. Спортивный комплекс размером 14х25 метров и плавательный бассейн на 6 дорожек будут проектировать уже в этом году, на следующий год, 2019-й, запланировано строительство.

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Территория бывшего Дома Культуры в станице Новотитаровской.


Комментарии

Инна Шкурко
Инна Шкурко 3 дня назад

Спасибо за такую новость!!! Станичники очень рады такому повороту событий!!!

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2
Виталий
Виталий позавчера

Хоршо если останется не на словах как наземное метро с началом в новотитаровской

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0
Ирина
Ирина вчера

Отлично. Урааааааа

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0