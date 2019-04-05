Предприниматель загрязнил почву опасной химией в Новотитаровской

Прокуратурой Динского района проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя Г., по результатам которой на земельном участке площадью 24310 кв. м выявлено размещение отходов, относящихся к 4 классу опасности.

Установлено, что 11 февраля 2019 года в ходе обследования территории, расположенной в северо-восточной части ст. Новотитаровской Динского района, обнаружено загрязнение почвы химическими веществами. В результате деятельности по сбору и утилизации отходов окружающей среде причинен ущерб в сумме 907000 рублей.

Как рассказал «РВС» заместитель прокурора района младший советник юстиции Николай Рафиков, материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения 3 апреля 2019 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

В рамках возбужденного уголовного дела принимаются меры к аресту имущества подозреваемого Г. с целью дальнейшего возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.