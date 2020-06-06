В Новотитаровской опечатан магазин

В Новотитаровской судебные приставы приостановили работу магазина “Агрокомплекс” по ул. Широкой. Выписано предписание, чтобы все нарушения были устранены.

По информации управления ФССП в Динском районе, исполнительное производство возбуждено 2 июня на основании решения районного суда.

Магазин опечатали на 5 суток из-за санитарно-эпидемиологических нарушений, а именно: отсутствие умывальника для мытья рук продавцов и обработки их антисептиком, пятидневного запаса перчаток продавцов, гардеробной. В помещении не организована урна для использованных медицинских масок, а также предусмотрено одно ведро для мытья полов в торговом зале, подсобке и туалете.