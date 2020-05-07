В Новотитаровской приставы закрыли ярмарку

Судебные приставы-исполнители Динского районного отдела приостановили деятельность сельскохозяйственной ярмарки в станице Новотитаровской.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали прилавки сельскохозяйственной оптово-розничной ярмарки ООО «Объединение АММО» на 10 суток. Владельца рынка, индивидуального предпринимателя, предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности. Процедуру временного закрытия провели 24 апреля. На данный момент срок приостановления деятельности вышел.

В Динском районе судебные приставы-исполнители продолжают работу по приостановлению деятельности предприятий и организаций, которая запрещена в связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой, если их владельцы не осуществляют этого на добровольной основе.