В Новотитаровской приступили к строительству детсада

Новый детский сад на 200 мест будет располагаться в станице Новотитаровской по адресу Королева, 47. 29 октября этого года уже заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ДМП-Групп». Об этом на своей личной странице в «Инстаграм» сообщил глава администрации Динского района Сергей Пономарев.

Завершить работы планируют 29 июля 2019 года. В данный момент устанавливается забор, уже выполнены работы по планировке земельного участка, выносу и разбивке осей здания.