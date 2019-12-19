Фото: yandex.fr
В Новотитаровской произошел пожар на складе
Рано утром 19 декабря в станице Новотитаровской произошел пожар в складском помещении с б/у запчастями на улице Крайней.
Погибших и пострадавших нет.
На пожар выехали 3 отделения.
Как сообщили журналисту «РВС» в Динском пожарно-спасательном гарнизоне, предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В 5.09 поступило сообщение в дежурную часть.
5.10 — выезд.
В 5.14 пожарные прибыли на место.
В 6.12 пожар был ликвидирован.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Сумма материального ущерба устанавливается.
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