В Новотитаровской произошел пожар на складе

Рано утром 19 декабря в станице Новотитаровской произошел пожар в складском помещении с б/у запчастями на улице Крайней.

Погибших и пострадавших нет.

На пожар выехали 3 отделения.

Как сообщили журналисту «РВС» в Динском пожарно-спасательном гарнизоне, предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В 5.09 поступило сообщение в дежурную часть.

5.10 — выезд.

В 5.14 пожарные прибыли на место.

В 6.12 пожар был ликвидирован.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Сумма материального ущерба устанавливается.