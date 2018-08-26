В Новотитаровской произошло ДТП. Опрокинулась иномарка

24 августа в 13.15 в станице Новотитаровской произошла авария. Водитель авто "ГАЗ 353", двигаясь по улице Крайней, поворачивал налево, в попутном направлении ехал "Ланд Ровер". Второй автомобиль на пересечении проезжей части выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ГАЗ".

"Ланд Ровер" занесло и он наехал на бордюрный камень, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, в результате ДТП пострадал водитель иномарки.



