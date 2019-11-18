В Новотитаровской пропал 13-летний подросток

Поздно ночью 17 ноября в редакцию «РВС» местные жители сообщили о том, что 13-летний школьник пропал. «Мальчик ушел гулять в 14 часов и не вернулся». Рано утром 18 ноября стало известно, что подросток нашелся и находится дома.

Информация о пропаже разошлась по группам, жители района продолжают беспокоиться о судьбе подростка.

Журналисты «РВС» позвонили маме мальчика. Женщина рассказала, что сын дома, более на вопросы отвечать не стала, сославшись на свое состояние после бессонной ночи.