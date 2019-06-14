В Новотитаровской прошел рейд ФССП и ГИБДД по неплательщикам

В Новотитаровской прошел рейд ФССП и ГИБДД по неплательщикам

В Новотитаровской прошел рейд ФССП и ГИБДД по неплательщикам

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38 минут назад АлиментыГИБДДДинскаяДинской районНалогиНеплательщикиНовотитаровскаяФССН

14 июня в Новотитаровской состоялся плановый рейд Федеральной службы судебных приставов по выявлению неплательщиков налогов и штрафов. Рабочее мероприятие прошло совместно с сотрудниками ГИБДД.

  На центральной улице сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в то время как судебные приставы проверяли наличие задолженностей у водителей. По факту проверок было составлено 17 требований о явке в отдел ФССП и один акт ареста — у мужчины обнаружилась задолженность по кредиту, который он взял для приобретения смартфона. В итоге на смартфон был наложен арест. Подобные рейды проводятся еженедельно в разных частях Динского района. В основном проверяемые личности не выплачивали кредиты и налоги, нашлась также задолженность по алиментам. Неплательщики признавали факт нарушения и обещали в скором времени расплатиться по всем долгам. Находились и те, кто возмущался арестами счетов и вычетом задолженностей с пенсий, однако приставы в таких случаях ссылались на Федеральный законы, в которых находятся ответы на подобные вопросы.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titlehttps://fotohosting.su/images/2019/06/14/ab1d1952-2513-4a2e-8fc9-6f19c4e87def.jpgImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

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