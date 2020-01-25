В Новотитаровской прошла акция

Сегодня, 25 января, в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в станице Новотитаровской в магазинах "Магнит" и "Пятерочка" участники акции напомнили о подвиге мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в Великую Отечественную войну.

Они предлагали взять кусочек черного хлеба весом в 125 грамм, в дань памяти блокадного времени. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

В организации и проведении акции непосредственное участие приняли: председатель Совета депутатов Новотитаровского сельского поселения Константин Прокофьев, молодые депутаты поселения Юлия Рыбалкина, Александр Кузнецов, Нина Мищенко, Елена Лянная, волонтеры, сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры "Культурно-досугового объединения" Новотитаровского поселения.

Жители в свою очередь делились с участниками акции историями своих родственников того блокадного времени.

Также волонтеры раздали информационные листовки о прорыве блокады.







