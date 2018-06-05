В Новотитаровской пройдут лекции и консультации для семей

Завтра, 6 июня с 14.00 "ККОБО "Центр поддержки семьи и детства "Единство" Динской филиал в рамках "Родительской среды" проведет бесплатные индивидуальные консультации с юристами и семейным психологом (дети,взрослые) по предварительной записи! Все желающие могут прийти и получить консультацию.

С собой необходимо взять подтверждающие документы (многодетные, если написаны дети в паспорт,то паспорт, МСЭ если есть) и так для всех остальных категорий граждан.



Будут лекции на тему:

1. Меры социальной поддержки многодетных семей.

2. Алименты. Новое в законодательстве.

3.Меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов".

Мероприятие пройдет по адресу : ст. Новотитаровская ул.Советская 63, здание администрации (конференц-зал) с 14.00 до 17.00. Приглашаем всех желающих.

Строго по записи ФИО и ваш телефон для связи!

Нина Мищенко - 8918 469 98 28 - руководитель Динского отделения ККОБО "Единство"