В Новотитаровской сбили несовершеннолетнего мотоциклиста

23 марта в 19.15 в Новотитаровской на улице Ленина водитель ВАЗа не уступил дорогу мотоциклу под управлением несовершеннолетнего, в результате чего произошло столкновение.

Пострадал водитель мото, он получил травмы различной степени тяжести.

ОГИБДД Динского района напоминает, что с 25 марта по 10 апреля на территории района проводится первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!»

«Начинается теплое время года, а значит, все чаще несовершеннолетние садятся за руль мототранспорта без права управления. Уважаемые родители, проследите за своими детьми, объясните, насколько опасно ездить на мотоциклах и мопедах. Важно понимать, что водитель двухколёсного транспорта наиболее уязвим. При ДТП велик риск получения травм и летального исхода», - обращается главный государственный инспектор Динского района Виталий Криворучко.