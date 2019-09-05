В Новотитаровской школьник ушел с другом и не вернулся

2 сентября в Новотитаровской 9-лений Геннадий Милютин после линейки в честь первого звонка пришел домой, оставил школьные вещи и со своим 18-летним другом-соседом Александром Мухиным ушел в неизвестном направлении. По одной из версий, на рыбалку.

Мальчик учится в БОУ СОШ №35. 3 сентября учителя не застали его на уроках, на следующий день тоже. Все два дня руководство школы пыталось дозвониться до родителей, удалось это сделать только 5 сентября. Отец сообщил о том, что ребенок пропал и его разыскивают.

Администрация школы и полиция ведут поиски. Уже были на всевозможных местах рыбалки, но пропавших там не оказалось.

Предположительно, ребенок одет в шорты и майку. До настоящего времени информация о том, где находятся мальчики, неизвестна.

Просьба всем, кто увидит Геннадия и Александра или обладает какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить по телефонам:

+79184333584 — заместитель начальника ОП ст. Новотитаровской Отдела МВД по Динскому району А. Васильченко.

+79180226369 — заместитель директора БОУ СОШ №35 Юлия Михайловна Рыбалкина.