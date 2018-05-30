В Новотитаровской свет отключат в садиках, больнице и не только

Сегодня, 30 мая, в станице Новотитаровской филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети проведет работы по реконструкции ПС 35 кВ «Новотитаровская».

Таким образом, с 10.00 до 17.00 от электроснабжения отключат детские сады №№ 14, 39 и 61, центральную больницу, рынок, СОШ № 35, МУП «Коммунальник», частный сектор юго-восточной и юго-западной частей станицы, объекты управления автомобильных дорог.