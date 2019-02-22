В Новотитаровской три мигранта нелегально работали в теплицах

На территории Новотитаровского поселения во время проведения рейдовых мероприятий с участием полицейских, сотрудников администрации и казачества 19 февраля выявили трех мигранта. Граждане Украины трудились в теплицах, не имея разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, в итоге составлено 6 протоколов об административных правонарушениях:

- три по ст. 18.10 ч. 1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

- три по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 12 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по телефонам доверия: