Возгорание в многоквартирном доме в Новотитаровской (видео)

Вчера, 14 ноября, вечером в станице Новотитаровской в НИИ Сельстрое в многоквартирном доме № 22 произошло возгорание.

Как удалось выяснить на данный момент, местные жители заметили задымление, которое шло из подвального помещения. Санитарное состояние его оставляет желать лучшего, поэтому, как выразился очевидец, «было чему гореть».

Пожарные службы сработали оперативно, прибыли 2 расчета, все потушили быстро, огонь дальше не распространился. Пострадавших нет.