В Новотитаровской в собственном доме угорел мужчина

Вчера, 8 октября 2018 года, утром в станице Новотитаровской в частном домовладении угорел мужчина. Скорее всего, уснул с сигаретой в кресле.

Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения. Частично сгорела комната. Пожар бы продолжился, но в это время к погибшему пришел брат, который обнаружил тело и вызвал соответствующие службы. Погибшему было 46 лет.

«По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских.