В Новотитаровской водитель не уступил дорогу и допустил столкновение





На автодороге «п. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» (34 км + 600 м) 1 апреля примерно в 13-20 произошло ДТП.

Водитель “Тойоты-Аурис” на пересечении неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем “ФАВ-Бестурн”.

В результате ДТП водитель авто “ФАВ” получил телесные повреждения, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Доставлен в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители! Находясь за рулем автомобиля, важно помнить о собственной безопасности. Будьте предельно внимательны и осторожны, четко выполняйте требования дорожных знаков и разметки. От ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения", – отмечает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.