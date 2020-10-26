В Новотитаровской водитель сбил женщину на

25 октября в 18/00 на автодороге «Краснодар – Ейск» на въезде в Новотитаровскую произошло ДТП.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» сбил 58-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, ссадины лица, закрытый перелом ключицы справа. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны при проезде пешеходных переходов. Четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки, соблюдайте скоростной режим. От ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.