В Новотитаровской водитель сбил женщину, которая перегоняла корову
Жители Новотитаровской сообщают о ДТП, которое произошло на прошлой неделе на улице Крайней.
По их словам, сбили женщину, которая переводила корову через дорогу. Животное пострадало тоже.
Мы запросили официальные сведения у Госавтоинспекции Динского района. Вот что удалось выяснить.
По предварительным данным ГИБДД, 30 октября в 17.50 на автодороге «Калининская – Новотитаровская» произошла авария.
46-летний водитель автомобиля УАЗ двигался со стороны станицы Нововеличковской в сторону Новотитаровской и сбил 82-летнюю женщину, которая перегоняла скот через проезжую часть дороги. После этого УАЗ, продолжив движение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле».
В результате ДТП пострадал водитель УАЗа, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, доставлен в Динскую ЦРБ.
Пострадала и пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, доставлена в Динскую ЦРБ.
Официальных данных о судьбе коровы нет. Но, по версии местных, она погибла.
Комментарии