В Новотитаровской водитель врезался в столб ЛЭП

12 марта в Новотитаровской автомобиль "Киа" врезался в столб.

Это произошло примерно в 3.40 на ул. Ленина, 290.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего врезался в опору ЛЭП. Пострадавших в ДТП нет.

«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности. Не допускайте превышения установленной скорости, четко выполняйте требования дорожных знаков, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому раойну Виктор Моренченко.