В Новотитаровской, возможно, 12 часов не будет света (список улиц)

В связи с проведением монтажа высокотемпературного провода на высоковольтной ЛЭП в период с 22.00 (14 июля) до 10.00 (15 июля) возможно ограничение электроснабжения в ст. Новотитаровской.

по следующим улицам:

ул. Северная, ул. Военных Авиаторов, ул. Тимирязева, ул. Нахимова, ул. Королева, ул. 8-е Марта, ул. Солнечная, пер. 8-е Марта, ул. Кутузова, ул. Привокзальная, ул. Восточная, ул. Степная, ул. Ленина, ул. Продольная, ул. Широкая, ул. Луначарского, ул. Крайняя, ул. Энгельса, ул. Прогонная, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Красноармейская, пер. Советский, пер. Кирова, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Кокинаки, пер. Октябрьский, ул. Краснодарская, пер. Молодежный, пер. Южный, ул. Свободная, ул. Заречная, ул. Броварца, пер. Трудовой, ул. Сельская, ул. Лермонтова, ул. Революционная, ул. Выгонная, ул. Школьная, пер. Кутузова, ул. Ломоносова, ул. Солидарности, ул. Мира, ул. Российская, ул. Казачья, ул. Ейское шоссе, ул. Кислицина, пер. Кислицина, ул. Интернациональная, ул. Кубанская, пер. Ленина, пер Новотитаровский, х. Белевцы, х. Карла Маркса, ул. Раздольная, ул. Толстого, ул. Таманская, ул. Пушкина, ул. Тельмана, ул. Черноморская, ул. Гражданкина, ул. Леваневского, ул. Р. Люксембург, пер. Кочубея, ул. Суворова, ул. Чехова, ул. Есенина, ул. Горького, ул. Айвазовского, ул. 50 лет Победы, ул. Дорошенкого, ул. Дзержинского, ул. Калинина, ул. Шевченко, ул. Чкалова, пер. Луначарского, а также водозабор № 3, водозабор центральный, МОУ СОШ № 35, детский сад № 61, детский сад № 63, интернат, пожарная часть 63, детский сад № 11, здание фельшерско-акушерского пункта, МОУ СОШ № 9, детский сад № 16.

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