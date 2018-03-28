В Новотитаровской запустят в небо шары в память о трагедии

Сегодня, 28 марта, жители станицы Новотитаровской соберутся на площади перед Храмом Андрея Первозванного, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Каждый из присутствующих выпустит в небо по одному белому шару.

Вчера, 27 марта, в станице Динской на площади возле кинотеатра «40 лет Победы» прошла гражданская акция в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово. Собралось много динчан, которые выражали искренние слова соболезнования, читали стихи, приносили игрушки и цветы к стенду скорби.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово во время пожара погибли 64 человека, в том числе, по последним данным, 41 ребенок. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур.