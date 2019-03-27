В Новотитаровской застрелили титулованную лошадь

Трагический случай произошел на днях в станице Новотитаровской. В конном спортивном клубе «Велес» пала лошадь. Причина – выстрел. Владельцы обратились в полицию.

Гром был известен в Краснодарском крае. На нем преподаватели Кубанского аграрного университета демонстрировали студентам сердечно-сосудистую систему, делали ЭКГ. На новогоднем конкуре Гром занял второе место. Также он участвовал в отборочном туре по Краснодарскому краю Межрегионального конкурса молодых специалистов.



Как рассказала владелица животного Ксения, 18 марта лошадь по кличке Гром находилась в леваде [огороженное искусственное пастбище для лошадей] на территории конюшни. Владельцы обратили внимание на небольшую ранку у животного, но большого значения не придали. Решив, что лошадь просто накололась на ветку, провели стандартную обработку. Через день лошади резко стало хуже, у нее поднялась высокая температура. На месте раны появился отек. При этом работники конюшни отметили, что все лошади шли в леваду спокойно, а Гром немного сопротивлялся.

Животному оказали ветеринарную помощь. Ксения пояснила: специалист сказал им, что это пулевое ранение. Отверстие раны было с ровными краями. По его расположению было понятно, что пуля вошла сверху вниз, то есть стреляли с возвышенности. Единственное место, откуда это можно сделать, — угловая стенка левады.



24 марта Гром пал. Пулю при вскрытии трупа не обнаружили, вполне возможно, что ее вымыло во время хирургической обработки раны.

В заключении протокола вскрытия указано, что смерть животного наступила в результате раневого сепсиса. Непосредственная причина смерти — острая венозная гиперемия и отек легких. Воротами сепсиса является септический очаг в области раны.

Ксения написала заявление в полицию по факту причинения ранения лошади неустановленным лицом.

У Ксении и ее окружения есть несколько версий произошедшего. По одной из них, это мог сделать мужчина, который был неоднократно замечен при отстреле бродячих собак. Также Ксения и владелица конюшни не исключают, что произошедшее связано с потенциальными конкурентами или завистниками.

Женщины опасаются, что может произойти более страшная трагедия. В клубе регулярно занимаются дети, уроки проходят в леваде. Если бы во время выстрела на лошади был ребенок, животное могло его скинуть и затоптать либо пуля могла попасть в наездника.

Ксения надеется, что правоохранители доведут дело до конца и виновный понесет наказание.