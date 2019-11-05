В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

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11 часов назад Газета РВСЕйской шоссеНовости Динского районаНовотитаровскаяНовотитаровское сельское поселениеСквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской подрядчик завершил строительство сквера на Ейском шоссе.

Напомним, в марте прошлого года станичники голосовали, на каком участке реализовать проект, было два варианта: вдоль Ейского шоссе или на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров. Выбрали первый. 

Сегодня там уже гуляют молодые люди, пенсионеры, родители и дети. 

В сквере сделали тротуарные и беговую дорожки, построили детскую площадку, поставили лавочки и урны. 

Теперь администрация Новотитаровского сельского поселения приступит к строительству спортивной площадки и озеленению - высадке деревьев, кустарников и цветов. Кроме этого, уже проложено освещение, в ближайшем времени оно будет устанавлено. 

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Комментарии

Владимир
Владимир 8 часов назад

Сквер на фоне неряшливой лесобазы,восхитительное зрелище!

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1
Татьяна
Татьяна 7 часов назад

Не помню чтобы эта тема поднималась для голосования, да и место у загазованного участка дороги (во время пробок) довольно неудачное.

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3
Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 6 часов назад

Какая полезная прогулка на свежем воздухе ожидает всех желающих наведаться в этот... сквер.

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1
Гость
Гость 4 часа назад

Наши люди всегда всем не довольны,как ни старайся, все равно,не так. Сами при этом и руку не приложат к обустройству или благоустройству, в центре парк построили,так у фигурок животных сразу уши поотрывали. Да,сквер построили рядом с шоссе, сейчас облагородят все и зелень посадят,а может стену ещё поставят защитную,как на Витамине. Все равно, сквер - это лучше,чем было- грязища и трава. Вместо того,чтобы критиковать, лучше бы на субботники семьями выходили и детям своим прививали,что можно,а что нельзя. О чем говорю, знаю,так как работаю с людьми и детьми,в том числе.

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-1
Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 1 час назад

А вот и "жритечодали, ниблахадарные" подвезли))

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1