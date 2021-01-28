В Новотитаровской женщина незаконно открыла клуб азартных игр

Она принимала людей в съемном помещении, те платили деньги, садились за компьютеры и играли онлайн.

22 января 2021 года следственный отдел по Динскому району возбудил уголовное дело в отношении жительницы из Новотитаровской. Она подозревается в организации и проведении азартных игр через интернет.

Подробности рассказал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Вдовиченко.

В ходе предварительного следствия установлено следующее.

Ориентировочно с 1 сентября жительница Новотитаровской арендовала в станице нежилое помещение.Там она разместила 9 компьютеров. Предназначены они для незаконного проведения азартных игр. Она знала, что эта деятельность вне игровой зоны запрещена, но принимала в заведении игроков, от которых получала деньги. Таким образом - совершала преступление.

2 октября оно было пресечено правоохранителями.

В настоящее время уголовное дело расследуется, проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления.

Выявляется также аналогичная деятельность на территории всего Динского района.

“Если жителям известна информация о подобных случаях, необходимо обратиться в полицию и сообщить о данном факте”, - призывает Дмитрий Вдовиченко.

Телефон: 8(86162)6-15-94.

Адрес: станица Динская, ул. Шевченко, 25.