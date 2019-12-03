В Новотитаровской жители двух улиц возмущены отсутствием освещения
Отсутствие освещения - именно с такой проблемой практически одновременно обратились жители двух улиц станицы Новотитаровской в «РВС». Люди проживают в разных концах населенного пункта, но их объединяет одно — необходимость добираться домой вечером в кромешной тьме.
В Южгипрониисельстрое, рядом с домами детский сад, бабушки и дедушки ходят вечером забирать детей домой в полной темноте. А все потому, что нет освещения. Столбы стоят, раньше свет горел всю ночь непонятно для чего с 17.40 и до 6 утра, а сейчас вообще не включается. Вечером даже в магазин невозможно выйти!
Жалуются и проживающие на улице Выгонной.
«У нас нет освещения. Тьма полнейшая. Обращались в администрацию, но, как мы поняли, вряд ли в ближайшее время что-то изменится. А ведь рано утром дети выходят в школу, вечером возвращаемся с работы – на ощупь, с фонариками. Как же так?» – вторят первым они.
Но если в первом случае в администрации Новотитаровского сельского поселения ответили, что наружное освещение на улице Свободной (поселок Южгипрониисельстрой) восстановили, то во втором, как оказалось, смонтировать его нельзя из-за отсутствия технической возможности.
Напомним, недавно мы писали о похожей проблеме в поселке Украинском.
Комментарии
Мой муж писал жалобу по той же проблеме, но на улице Кирова и Крупской—эффекта ноль.