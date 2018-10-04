В Новотитаровской жительница боится, что дом скоро рухнет

Александра из Новотитаровской живет в многоквартирном доме по улице Октябрьской,305. Она обратилась в «РВС» с криком о помощи. По ее словам, она и ее семья живут словно на пороховой бочке. «Два месяца назад на лоджии в прямом смысле начала отходить стена. Пошла огромная трещина. Но там находится газовая труба. У меня двое детей и нам просто страшно, что в любую минуту может произойти трагедия. Если трещина пойдет и дальше, то труба просто взорвется», - обеспокоена Александра.

По словам молодой мамы она обращалась в администрации поселенческую и районную, в газовую службу, и даже в МЧС, но пока ситуация не меняется. В газовой службе ответили, что перекрывать газ без соответствующего постановления они не имеют право и предложили ей обратиться в МЧС, чтобы те приехали и признали ситуацию аварийной. Но в МЧС жительнице дома сказали, что это не в их полномочиях. Жители делают отчисления в Фонд Капитального ремонта, Александра звонила в организацию, но там ей ответили - ремонт в скором времени ожидать не стоит.

Усложняется все тем, что в доме нет управляющей компании или ТСЖ. «В нашем доме каждый сам за себя. Мы консультировались и со строителями, где нам объяснили, что в нашем случае нужно делать воздушную подушку, проделывать довольно серьезную работу, все вместе обойдется в районе 50 000 рублей. Я пыталась призвать соседей к совместному устранению проблемы, но тщетно», - объясняет девушка.

В администрации Новотитаровского поселения нам объяснили, что официально к ним не обращались. Раз в многоквартирном доме нет управляющей компании, алгоритм действия таков: им необходимо обратиться в администрацию поселения с заявлением, в свою очередь специалисты составят акт осмотра и направят его дальше в компетентные органы.

И все же странно, вроде все понятно, управляющей компании нет, значит жители должны объединяться и устранять проблемы совместно, но когда приходит беда появляется интересный ответ: «У меня в квартире все хорошо, а значит деньги сдавать я не буду».