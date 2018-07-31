В Нововеличковской купание девочек и мужчин обернулось бойней

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Нововеличковской. Женщина рассказала о вопиющем случае, произошедшем в минувшее воскресенье в кафе с бассейном. Купание в одном бассейне маленьких девочек и взрослых мужчин обернулось «кровавой бойней».

По словам местной жительницы, двое молодых нерусских мужчин купались в бассейне. При этом постоянно задевали маленьких девочек, купавшихся рядом, дотрагивались до них, держались поблизости. Потом кто-то из родителей увидел, как один из мужчин стал заниматься самоудовлетворением прямо в бассейне, смотря при этом на ребенка. И тут началась бойня! На этих двух набросились все мужчины, находившиеся в кафе, избили их до полусмерти. Плитка у бассейна была залита кровью. Хозяева кафе вызвали скорую и полицию. Выяснилось, что те мужчины не местные, в станицу приехали на заработки. "Но вроде бы дело на них не завели, так как нет никакого преступления. Полиция их отпустила", - подытожила рассказ женщина.

Обстоятельства произошедшего уточняются.